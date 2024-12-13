В Воронежской области подорожали все виды мяса

Охлажденная и мороженая курятина подорожала на 5,2 рубля за кг, ее стоимость достигла 198,81 рубля. Средняя цена за 1 кг говядины увеличилась на 0,95% и составила 524,89 рубля. Свинина за неделю прибавила в цене на 0,66% — за килограмм в среднем просили 344,09 рубля.