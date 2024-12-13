Находкинская БАМР Дарькина выделяет две новые компании

Контролируемое семьей экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, г. Находка) проведёт реорганизацию в форме выделения из компании ООО «Сельдь 1» и ООО «Причал Находка». Обе создаваемые компании будут зарегистрированы во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.
Реорганизацию ПАО акционеры одобрили на внеочередном собрании, состоявшемся 6 декабря. «За» в ходе голосования по вопросам повестки дня было подано более 99,9% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Уставный капитал новых компаний составит 100 тысяч рублей, а владельцем будет ПАО «НБАМР».
Генеральным директором ООО «Сельдь 1» и ООО «Причал Находка» избран Семён Бабичук, в настоящее время возглавляющий принадлежащее НБАМР ООО «Кальмар-1».
Акционеры могут предъявить требования о выкупе принадлежащих им акций НБАМР не позднее 45 дней с даты принятия собранием решения о реорганизации. Совет директоров ПАО на основании заключения оценщика определил цену выкупа акций компании в размере 5,8 тысячи рублей за одну обыкновенную и 5,5 тысячи рублей за одну привилегированную акции номиналом 45 рублей.
Генпрокуратура пришла за крупным дальневосточным портом.
В списке арестованных активов есть и морской терминал во Владивостоке.
ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» входит в группу компаний «ТИГР» Сергея Дарькина. Генеральным директором компании является брат экс-губернатора Олег Дарькин.
Основу промыслового флота НБАМР составляют суда БАТМ (большой автономный траулер морозильный). Основными объектами промысла являются минтай, сельдь, кальмар, макрурус, лемонема и крабы.
Основным акционером ПАО «НБАМР» (86,7% от общего числа акций) является зарегистрированное в Москве АО «Дальинвестгрупп», генеральным директором которого является давний соратник Сергея Дарькина Савелий Пономаренко, также являющийся генеральным директором ООО «ТИГР-Инфраструктура» (Москва).
Отметим, что в 2023 году НБАМР добыла 17,6 тысяч тонн сельди (10% от общего объема вылова компании).