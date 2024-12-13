Находкинская БАМР Дарькина выделяет две новые компании

Акционеры могут предъявить требования о выкупе принадлежащих им акций НБАМР не позднее 45 дней с даты принятия собранием решения о реорганизации. Совет директоров ПАО на основании заключения оценщика определил цену выкупа акций компании в размере 5,8 тысячи рублей за одну обыкновенную и 5,5 тысячи рублей за одну привилегированную акции номиналом 45 рублей.