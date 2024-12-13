Свердловские работодатели борются за дворников, коллекторов и врачей

— На одну вакансию в Свердловской области сейчас приходится, в среднем, 3,0 резюме. В целом по стране — 4,2. Этот показатель пока остается ниже нормы для рынка труда, которая начинается от 4,0 резюме на вакансию, — сообщает пресс-служба онлайн-платформы для поиска работы.