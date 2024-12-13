Свердловские работодатели борются за дворников, коллекторов и врачей

Аналитики назвали сферы с наиболее заметной нехваткой кадров в Свердловской области. Эксперты платформы hh.ru составили список из 20 самых дефицитных профессий в регионе.
На начало декабря самая ожесточенная конкуренция работодателей идет за дворников, коллекторов и врачей — на одну вакансию в среднем приходится лишь 0,7 резюме.
— На одну вакансию в Свердловской области сейчас приходится, в среднем, 3,0 резюме. В целом по стране — 4,2. Этот показатель пока остается ниже нормы для рынка труда, которая начинается от 4,0 резюме на вакансию, — сообщает пресс-служба онлайн-платформы для поиска работы.
Также в регионе не хватает поваров, пекарей, кондитеров, главврачей, заведующих отделением, продавцов-консультантов, продавцов-кассиров и товароведов. В этих категориях показатель соотношения открытых вакансий и резюме составляет от 0,8 до 1 единицы.
Дефицит в регионе наблюдается среди слесарей, сантехников, маляров, штукатуров, электромонтажников, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков — от 1,1 до 1,3 резюме на вакансию. В конце антирейтинга оказались администраторы магазинов и торговых залов, сварщики, автослесари и автомеханики, заведующие аптеками, машинисты, операторы производственных линий, инженеры ПТО, ПНР, инженеры-сметчики, и мерчендайзеры — до 1,8 резюме на вакансию.