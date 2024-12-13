В Воронежской области утвердили предельный рост тарифов на услуги ЖКХ

— Ранее, напомним, на федеральном уровне был принят средний индекс роста платы граждан. Для Воронежской области он не изменится с 1 января 2025 года, но уже с 1 июля утвержден как 11,6%. Допустимое отклонение — 3%. При этом для большей части населения — более 1,9 млн человек — максимальный рост индекса платы составит 10,9%. Максимально допустимый рост для жителей Воронежа и Отрадненского сельского поселения, согласованный ФАС России, составляет 15,6% и 15,2% соответственно, — рассказали в министерстве.