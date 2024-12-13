В Воронежской области утвердили предельный рост тарифов на услуги ЖКХ

В Воронежской области установлены предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2025 год. Губернатор Александр Гусев подписал соответствующий указ, который вступит в силу с 1 января 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства тарифного регулирования в четверг, 12 декабря. В указе прописываются предельные индексы изменения размера платы граждан по каждому муниципальному образованию Воронежской области.
— Ранее, напомним, на федеральном уровне был принят средний индекс роста платы граждан. Для Воронежской области он не изменится с 1 января 2025 года, но уже с 1 июля утвержден как 11,6%. Допустимое отклонение — 3%. При этом для большей части населения — более 1,9 млн человек — максимальный рост индекса платы составит 10,9%. Максимально допустимый рост для жителей Воронежа и Отрадненского сельского поселения, согласованный ФАС России, составляет 15,6% и 15,2% соответственно, — рассказали в министерстве.
Там добавили, что с учетом того, что набор коммунальных услуг в каждом муниципальном образовании разный, величина предельного индекса будет варьироваться.
— Тарифы устанавливаются не только на каждую услугу в отдельности, но и для каждой ресурсоснабжающей организации (за исключением электроэнергии). Поэтому в соседних муниципальных образованиях предельная величина индекса может отличаться, — объяснили в министерстве.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что задолженность жителей региона за электроэнергию достигла 111 млн рублей. В отдельных случаях энергетики предлагают оплатить долг за электроэнергию поэтапно, заключив соглашение о реструктуризации задолженности. С начала года такой возможностью воспользовались 69 потребителей-физлиц.