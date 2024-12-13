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В аэропорту Владивостока зарегистрировали почти 3 млн пассажиров

Суммарно за 11 месяцев пассажиропоток увеличился на 17%

Источник: Комсомольская правда

По данным аэропорта Владивостока, количество пассажиров в 2024 году достигло 2,8 миллиона человек. При этом в ноябре люди стали чаще летать в Екатеринбург, Красноярск, Нерюнгри и Хабаровск, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Всего за границу летали 399 тысяч человек, это на 137% больше, чем в 2023 году. За ноябрь через сотрудников организации прошли 44 тысячи пассажиров, у которых наиболее популярным направлением стал Китай. В эту страну путешествовали 25 тысяч человек.

Напомним, что на данный момент функционируют восемь прямых рейсов до городов КНР: в Пекин, Харбин, Далянь, Яньцзи, Шанхай, Санья, Чанчунь и Сиань.

Ранее «КП» писала о транзитных рейсах до Москвы.