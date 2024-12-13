В аэропорту Владивостока зарегистрировали почти 3 млн пассажиров

Всего за границу летали 399 тысяч человек, это на 137% больше, чем в 2023 году. За ноябрь через сотрудников организации прошли 44 тысячи пассажиров, у которых наиболее популярным направлением стал Китай. В эту страну путешествовали 25 тысяч человек.