В аэропорту Владивостока зарегистрировали почти 3 млн пассажиров

По данным аэропорта Владивостока, количество пассажиров в 2024 году достигло 2,8 миллиона человек. При этом в ноябре люди стали чаще летать в Екатеринбург, Красноярск, Нерюнгри и Хабаровск, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Всего за границу летали 399 тысяч человек, это на 137% больше, чем в 2023 году. За ноябрь через сотрудников организации прошли 44 тысячи пассажиров, у которых наиболее популярным направлением стал Китай. В эту страну путешествовали 25 тысяч человек.
Напомним, что на данный момент функционируют восемь прямых рейсов до городов КНР: в Пекин, Харбин, Далянь, Яньцзи, Шанхай, Санья, Чанчунь и Сиань.
Ранее «КП» писала о транзитных рейсах до Москвы.