Предприниматели Ферганской и Ошской областей укрепляют сотрудничество — меморандум

В форуме приняли участие предприниматели Ферганской области Узбекистана, а также Ошской, Джалалабадской и Баткенской областей Кыргызстана.
Для участия в мероприятии Фергану посетила делегация из 35 бизнесменов во главе с первым заместителем полномочного представителя Президента Кыргызстана в Джалалабадской области Мамасалы Акматовым и первым заместителем главы Баткенского района Маруфханом Тулаевым.
В рамках мероприятия кыргызская делегация ознакомилась с продукцией семейного предприятия «Мингбоши Керамик», действующего на базе Международного центра гончарного искусства в Риштанском районе. Большой интерес у кыргызских гостей вызвала деятельность предприятия по производству посуды, расположенного в махаллинском сходе граждан Алишер Навои Риштанского района.
В ходе посещений обсуждались вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между узбекскими и кыргызскими предпринимателями, перспективы налаживания производства керамических и фарфоровых изделий в Кыргызстане.
На встрече, состоявшейся в производственно-логистическом и торговом комплексе легкой промышленности «Бобошбек» в Учкуприкском районе, заместитель хокима Ферганской области Нуриддин Мамаджонов рассказал гостям о работе комплекса, деятельности предприятий, условиях, созданных для производителей и предпринимателей на данном объекте, и предоставляемых льготах.
Гости были ознакомлены с деятельностью совместного предприятия по производству гипсокартона, созданного при участии китайских партнеров в свободной экономической зоне «Коканд», а также предприятия, специализирующегося на выращивании и переработке лекарственных растений в Учкуприкском районе.
В ходе встречи участникам была представлена информация об организационной структуре, сфере деятельности и экспортном потенциале СЭЗ «Коканд».
На бизнес-форуме делегатам рассказали об инвестиционном и экспортном потенциале Ферганской области. В ходе форума состоялись переговоры между представителями деловых кругов Ферганской области и Кыргызстана, на которых обсуждались вопросы налаживания сотрудничества и были достигнуты двусторонние соглашения по экспорту и импорту товаров.
По итогам мероприятия подписан меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Ферганской области и Ассоциацией частных предпринимателей Ошской области.