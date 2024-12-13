Предприниматели Ферганской и Ошской областей укрепляют сотрудничество — меморандум

На бизнес-форуме делегатам рассказали об инвестиционном и экспортном потенциале Ферганской области. В ходе форума состоялись переговоры между представителями деловых кругов Ферганской области и Кыргызстана, на которых обсуждались вопросы налаживания сотрудничества и были достигнуты двусторонние соглашения по экспорту и импорту товаров.