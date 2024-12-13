В Волгограде на дороги высыпали 764 тонны противогололедных материалов

В ночь на 13 декабря дороги Волгограда обработали противогололедными реагентами. Из-за перепадов температур и небольших осадков магистрали стали скользкими. Чтобы понизить риск ДТП, рабочие привели проезжие части в порядок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, бригады МБУ «Северное» и «Южное» высыпали порядка 764 тонн песко-соляной смеси.
— Велась также обработка остановочных площадок, пешеходных переходов и тротуаров. В течение дня в Волгограде ожидается снег и мокрый снег при отрицательной температуре воздуха. Водителям следует быть внимательными на дорогах, — напомнили в администрации города.
Также сегодня на дорогах будет работать спецтехника. Автомобилистам стоит выбрать место для парковок, чтобы не мешать работе.