Завершается строительство первой канатной дороги на курорте в Арсеньеве

Горнолыжный курорт станет не только спортивным, но и туристическим центром. Проект включает строительство гостиниц на 250 номеров, водно-оздоровительного комплекса, ресторанов, апартаментов и парковок. Ожидается, что основные работы завершатся к концу 2025 года.