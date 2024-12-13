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Завершается строительство первой канатной дороги на курорте в Арсеньеве

На сопке Обзорной в Арсеньеве подходит к завершению строительство первой скоростной канатно-кресельной дороги, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в правительстве региона, пуско-наладочные работы начнутся в начале 2025 года, а тестовый запуск запланирован на февраль. Горнолыжный курорт обещает стать крупнейшим в Приморском крае.

Первая канатная дорога, протяженностью 1,5 км, позволит туристам подниматься на вершину склона всего за 6 минут. Монтаж опор, верхних и нижних станций уже завершен. Работы выполняет китайская компания «BMHRI» совместно с российским подрядчиком «Русспецинжениринг».

Одновременно идет строительство второй канатной дороги: установлены опоры, заливаются фундаменты станций. Также ведется подготовка трасс общей длиной 12 км.

В декабре 2024 года планируется завершить основное строительство первой дороги. Тестовые заезды позволят обучить персонал, который будет обслуживать уникальную для региона инфраструктуру.

Горнолыжный курорт станет не только спортивным, но и туристическим центром. Проект включает строительство гостиниц на 250 номеров, водно-оздоровительного комплекса, ресторанов, апартаментов и парковок. Ожидается, что основные работы завершатся к концу 2025 года.

Стоимость проекта составляет 9,3 млрд рублей. Он реализуется в рамках государственно-частного партнерства при поддержке правительства и Минвостокразвития РФ.

туризм и отдых