Завершается строительство первой канатной дороги на курорте в Арсеньеве

Как рассказали в правительстве региона, пуско-наладочные работы начнутся в начале 2025 года, а тестовый запуск запланирован на февраль. Горнолыжный курорт обещает стать крупнейшим в Приморском крае.
Первая канатная дорога, протяженностью 1,5 км, позволит туристам подниматься на вершину склона всего за 6 минут. Монтаж опор, верхних и нижних станций уже завершен. Работы выполняет китайская компания «BMHRI» совместно с российским подрядчиком «Русспецинжениринг».
Одновременно идет строительство второй канатной дороги: установлены опоры, заливаются фундаменты станций. Также ведется подготовка трасс общей длиной 12 км.
В декабре 2024 года планируется завершить основное строительство первой дороги. Тестовые заезды позволят обучить персонал, который будет обслуживать уникальную для региона инфраструктуру.
Горнолыжный курорт станет не только спортивным, но и туристическим центром. Проект включает строительство гостиниц на 250 номеров, водно-оздоровительного комплекса, ресторанов, апартаментов и парковок. Ожидается, что основные работы завершатся к концу 2025 года.
Стоимость проекта составляет 9,3 млрд рублей. Он реализуется в рамках государственно-частного партнерства при поддержке правительства и Минвостокразвития РФ.