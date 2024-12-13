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В Ростове поднимут плату за детские сады

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря, ФедералПресс. В Ростове поднимут плату за детские сады. Новые правила будут действовать с начала 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

«Стоимость пребывания детей в детских садах возрастет: для тех, кто старше трех лет, увеличение составит 42 рубля 50 копеек, а для малышей до трех лет — 36 рублей 76 копеек. В результате сумма ежедневной оплаты за посещение сада для группы до трех лет будет равна 97 рублям 94 копейкам, а для детей от трех до семи лет — 113 рублей 55 копеек.», — сообщили в администрации.

Планируется использовать полученные средства для обеспечения питания в дошкольных учреждениях. Родители получат возможность компенсировать часть затрат на это.

Компенсация расходов составит 20% за первого ребенка, 50% за второго и 70% за третьего и каждого последующего.