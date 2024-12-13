В Ростове поднимут плату за детские сады

«Стоимость пребывания детей в детских садах возрастет: для тех, кто старше трех лет, увеличение составит 42 рубля 50 копеек, а для малышей до трех лет — 36 рублей 76 копеек. В результате сумма ежедневной оплаты за посещение сада для группы до трех лет будет равна 97 рублям 94 копейкам, а для детей от трех до семи лет — 113 рублей 55 копеек.», — сообщили в администрации.