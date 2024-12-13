Сбер создал более 15 собственных AI-решений для задач в области устойчивого развития

За последние четыре года IТ-отрасль в нашей стране стала первой по темпам роста среди других сфер экономики. Объем собственных разработок и IТ-услуг с 2019-го по 2023 год увеличился в 2,5 раза и достиг 3,1 трлн рублей. Зарплата в отрасли — в два раза выше средней по экономике. Численность IТ-работников за четыре года выросла в 1,5 раза и к концу 2023 года составила 857 тыс. человек (в других сферах количество занятых почти не изменилось).