В УФАС нашли нарушения в квитанциях от «Омскэнергосбыт»

Омское УФАС России обнаружило, что «Омская энергосбытовая компания» злоупотребила своим положением на рынке электроэнергии. В частности, компания неправомерно включила в квитанции суммы за потреблённую электроэнергию в 2023 году, основываясь на новых нормативах, хотя потребители уже оплатили электроэнергию по прежним ставкам.
Антимонопольный орган заявил, что компания не имела права пересчитывать плату за электричество с 23 августа 2023 года по новым нормативам, поскольку потребители уже внесли полные суммы по старым нормам. Это привело к нарушениям прав многих потребителей.
Кроме того, новый приказ Региональной энергетической комиссии Омской области, который вступит в силу 11 июня 2024 года, будет распространяться на отношения, возникшие с августа 2023 года. Учредителю компании было выдано предписание о необходимости устранения выявленных нарушений.