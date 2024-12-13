В УФАС нашли нарушения в квитанциях от «Омскэнергосбыт»

Омское УФАС России обнаружило, что «Омская энергосбытовая компания» злоупотребила своим положением на рынке электроэнергии. В частности, компания неправомерно включила в квитанции суммы за потреблённую электроэнергию в 2023 году, основываясь на новых нормативах, хотя потребители уже оплатили электроэнергию по прежним ставкам.