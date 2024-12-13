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Арт-объектами за 3,5 млн рублей украсят к Новому году два района Волгограда

Светящиеся звезды, валенки и часы, а также летящего оленя установят на бульварах, площадях и главных улицах Красноармейского и Ворошиловского районов.

Из двух электронных аукционов, размещенных на портале «Госзакупки», стало известно, как к праздникам собираются нарядить самый южный район города-миллионника и Ворошиловский.

Обе закупки действующие, то есть ищущие подрядчика на выполнение поставки оборудования и объектов для выполнения новогоднего убранства. Стоимость для Красноармейского района определена в 2 млн рублей, для Ворошиловского — в 1,5 млн.

Известно, что в южном районе планируют установить уличные арт-объекты в виде валенок, падающей звезды и циферблата часов. Помимо этого, на улицах появятся светящиеся консоли, растяжки и гирлянды.

В Ворошиловском районе в закупку включили украшение для сквера перед Казанским сбором и площади Советской.

Здесь после удачного завершения аукциона планируют смонтировать световую иллюминацию с оленем, фото-зону в виде елочной игрушки, а также елку с большим набором гирлянд.