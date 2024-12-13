В Волгоградской области за год отремонтировали 280 км дорог

«38 объектов общей протяженностью порядка 280 км приведены в порядок в 2024 году по нацпроекту “Безопасные качественные дороги”. Обновлено 2,6 млн кв. метров дорожной одежды, что составляет 100% от планового объема», — сообщили в областной администрации.