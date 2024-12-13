В Волгоградской области за год отремонтировали 280 км дорог

Согласно данным, которые озвучили в администрации региона, специалисты восстановили порядка 280 км дорожного полотна, что составляет 100% от запланированного объема работ.
«38 объектов общей протяженностью порядка 280 км приведены в порядок в 2024 году по нацпроекту “Безопасные качественные дороги”. Обновлено 2,6 млн кв. метров дорожной одежды, что составляет 100% от планового объема», — сообщили в областной администрации.
В частности, работы проводились на таких автомагистралях, как Фролово — Даниловка, Калининск (Саратовская область) — Жирновск — Котово — Камышин, Самойловка (Саратовская область) — Елань — Преображенская — Новоаннинский — Алексеевская — Кругловка — Шумилинская (Ростовская область), Камышин — Петров Вал (12 км); Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск (11 км); Мачеха — Ежовка — Александровка (10,2 км).
Помимо этого, в рамках нацпроекта было отремонтировано 47 улиц в Волгограде и 15 улиц в Волжском.
Стоит отметить, что в регионе проектам развития дорожно-транспортной инфраструктуры уделяется особое внимание. С 2014 года в Волгоградской области построили, отремонтировали и реконструировали порядка 4800 км дорог.
На XVIII международном форуме Волгоградскую область за достижение наилучших показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» наградили дипломом и символичным «Золотым катком».