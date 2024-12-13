В Красноярском крае предприятиям ключевых отраслей нужны 1,3 тыс. специалистов

Найти его можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения региона. Платформа предоставляет подробную информацию об условиях работы, социальных гарантиях, возможностях обучения и других аспектах трудоустройства. Кроме того, там регулярно публикуются анонсы различных мероприятий, на которых соискатели могут лично встретиться с представителями компаний.