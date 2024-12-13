В Красноярском крае предприятиям ключевых отраслей нужны 1,3 тыс. специалистов

Об этом сообщили в региональном агентстве труда и занятости населения.
В текущем году краевая служба занятости помогла закрыть 11 тыс. вакансий в 35 компаниях из приоритетного сектора. Так, например, в Норильске на горно-металлургический комбинат были трудоустроены десятки соискателей: аппаратчики-гидрометаллурги, горнорабочие, замерщики, лаборанты, контролеры, машинисты, крановщики, водители и слесари. Но, несмотря на это, места еще остались.
Сейчас все актуальные вакансии для тех, кто мечтает работать на наукоемких производствах, в организациях атомной, космической отрасли, добывающей промышленности, а также на машиностроительных и нефтеперерабатывающих заводах Красноярского края, размещены на цифровом сервисе «Кадры для ОПК».
Найти его можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения региона. Платформа предоставляет подробную информацию об условиях работы, социальных гарантиях, возможностях обучения и других аспектах трудоустройства. Кроме того, там регулярно публикуются анонсы различных мероприятий, на которых соискатели могут лично встретиться с представителями компаний.
Напомним, что на данный момент в Красноярском крае квалифицированных кадров не хватает во многих областях. Так, недавно о дефиците специалистов в судебной системе заявил председатель Краевого суда Николай Фуга. До этого с аналогичной проблемой столкнулись в МВД.