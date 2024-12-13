В мэрии Екатеринбурга решили судьбу застройки у озера Шарташ

«В конце октября писал, что комиссия ПЗЗ через общественные обсуждения решила выслушать мнение екатеринбуржцев о застройке в прибрежной зоне огромного участка земли каменными джунглями. Сегодня комиссия ПЗЗ приняла во внимание мнение жителей и единогласно отказала застройщику в изменении статуса указанного участка», — написал Сергин на своей странице во «ВКонтакте».
В общественных обсуждениях, которые прошли ранее, участвовали более 950 человек. В качестве аргументации против застройки горожане отметили, что строительство «нарушает экологию территории прибрежной зоны и водоема озера Шарташ. Высотное строительство окажет негативное воздействие». Против строительства проголосовали 807 человек.