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В мэрии Екатеринбурга решили судьбу застройки у озера Шарташ

Комиссия по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) в Екатеринбурге не даст застройщику «Самолет» возвести высотки около озера Шарташ. Об этом сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин.

«В конце октября писал, что комиссия ПЗЗ через общественные обсуждения решила выслушать мнение екатеринбуржцев о застройке в прибрежной зоне огромного участка земли каменными джунглями. Сегодня комиссия ПЗЗ приняла во внимание мнение жителей и единогласно отказала застройщику в изменении статуса указанного участка», — написал Сергин на своей странице во «ВКонтакте».

В общественных обсуждениях, которые прошли ранее, участвовали более 950 человек. В качестве аргументации против застройки горожане отметили, что строительство «нарушает экологию территории прибрежной зоны и водоема озера Шарташ. Высотное строительство окажет негативное воздействие». Против строительства проголосовали 807 человек.

недвижимость