В мэрии Екатеринбурга решили судьбу застройки у озера Шарташ

«В конце октября писал, что комиссия ПЗЗ через общественные обсуждения решила выслушать мнение екатеринбуржцев о застройке в прибрежной зоне огромного участка земли каменными джунглями. Сегодня комиссия ПЗЗ приняла во внимание мнение жителей и единогласно отказала застройщику в изменении статуса указанного участка», — написал Сергин на своей странице во «ВКонтакте».