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На участок будущей трассы Джубга—Сочи выделят 130 млрд рублей

На строительство участка будущей трассы Джубга—Сочи в Краснодарском крае выделят 130 млрд руб. Об этом говорится в новой редакции программы деятельности госкомпании «Автодор».

Средства выделят на обход Дагомыса, который станет продолжением существующего обхода Сочи. Дополнительно 4 млрд руб. направят на обход Адлера, увеличив общее финансирование этого участка до 54 млрд руб.

В результате реализации федеральной программы власти планируют сократить время в пути между Горячим Ключом, Туапсе и Сочи. Также намерены соединить скоростными дорогами 13 агломераций, в том числе Краснодарскую. В числе задач значится строительство новой дороги на Черноморском побережье — от М-4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск до Сочи.