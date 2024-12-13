На участок будущей трассы Джубга—Сочи выделят 130 млрд рублей

В результате реализации федеральной программы власти планируют сократить время в пути между Горячим Ключом, Туапсе и Сочи. Также намерены соединить скоростными дорогами 13 агломераций, в том числе Краснодарскую. В числе задач значится строительство новой дороги на Черноморском побережье — от М-4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск до Сочи.