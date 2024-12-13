Губернатор Куйвашев направил более 2 млрд рублей на суд в Академическом и «Дацюк-арену»

На строительство второй очереди «Дацюк-арены» направят 352 млн рублей в виде субсидии. В здании помимо трансформируемого ледового поля разместятся столовая, жилой блок для спортсменов на 48 комнат и отделение проката коньков. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 96%.
Также в виде межбюджетного трансферта на здание суда в Академическом будут распределены 1,9 млрд рублей. В здании будут расположены два корпуса, где разместятся 30 залов заседаний и 10 участков мировых судей. Как подчеркнули в департаменте информполитики, строители возводят объект в рекордные сроки — за год вместо запланированных двух.
УралПолитRu напоминает, что Куйвашев поручил построить суд в Академическом еще в июле прошлого года. В июне 2024 года сообщалось, что работы завершены наполовину. В середине ноября по указу президента России Владимира Путина был назначен председатель суда. Им стал Сергей Савинов.