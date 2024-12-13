Губернатор Куйвашев направил более 2 млрд рублей на суд в Академическом и «Дацюк-арену»

Также в виде межбюджетного трансферта на здание суда в Академическом будут распределены 1,9 млрд рублей. В здании будут расположены два корпуса, где разместятся 30 залов заседаний и 10 участков мировых судей. Как подчеркнули в департаменте информполитики, строители возводят объект в рекордные сроки — за год вместо запланированных двух.