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Губернатор Куйвашев направил более 2 млрд рублей на суд в Академическом и «Дацюк-арену»

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 декабря, УралПолит.Ru. Губернатор Евгений Куйвашев направил более 2 млрд рублей на завершение строительства суда в Академическом районе Екатеринбурга и на вторую очередь «Дацюк-арены». Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

На строительство второй очереди «Дацюк-арены» направят 352 млн рублей в виде субсидии. В здании помимо трансформируемого ледового поля разместятся столовая, жилой блок для спортсменов на 48 комнат и отделение проката коньков. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 96%.

Также в виде межбюджетного трансферта на здание суда в Академическом будут распределены 1,9 млрд рублей. В здании будут расположены два корпуса, где разместятся 30 залов заседаний и 10 участков мировых судей. Как подчеркнули в департаменте информполитики, строители возводят объект в рекордные сроки — за год вместо запланированных двух.

УралПолитRu напоминает, что Куйвашев поручил построить суд в Академическом еще в июле прошлого года. В июне 2024 года сообщалось, что работы завершены наполовину. В середине ноября по указу президента России Владимира Путина был назначен председатель суда. Им стал Сергей Савинов.