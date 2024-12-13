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В Красноярске на улице Семафорная снесут 90-летний барак

Здание признали аварийным.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске барак на улице Семафорная, 299 планируют снести в феврале 2025 года. Как пишут Gornovosti, здание, построенное в 1930-х годах, признали аварийным.

Сейчас в нем расселены все квартиры, кроме одной — на нее собственники вступают в наследство. После помещение выкупит инвестор.

С 2022 года с жителями дома работает застройщик — компания «Сиблидер». Фирма заключила договор с мэрией о комплексном развитии трех территорий на улицах Семафорная — Вавилова. Расселить барак инвестор должен до 1 марта 2025 года.

В рамках реализации КРТ на этой территории возведут многоэтажные дома, физкультурно-оздоровительный комплекс и два детсада. Кроме того, застройщик обязан реконструировать переулок Вузовский, сделать подземные и наземные парковки.

ЖКХ