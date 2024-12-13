Сроки сдачи омского ТЮЗа снова перенесут

Изначально капитальный ремонт театра должны были завершить ещё в прошлом году, однако в процессе работ возникли дополнительные задачи, которые не были учтены в проекте. Кроме того, объём демонтируемого материала оказался почти в семь раз больше запланированного. Позже срок сдачи объекта перенесли на сентябрь 2024 года, но и этот график не удалось соблюсти: открытие ТЮЗа после реконструкции перенесли на конец декабря этого года.