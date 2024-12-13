Сроки сдачи омского ТЮЗа снова перенесут

Прокуратура Омской области выявила нарушения при проведении капитального ремонта здания Омского театра юного зрителя (ТЮЗ). Работы выполняются в рамках нацпроекта «Культура».
Прокуратура установила, что с начала текущего года наблюдается лишь незначительный прогресс на объекте. При этом министерство культуры Омской области, как главный распорядитель средств, не обеспечило должного контроля за работой подрядчика и заказчика.
Недочёты в управлении также выявлены при ремонте домов культуры в Марьяновском, Москаленском и Нововаршавском районах, где работы шли с отставанием от графика.
Заместитель прокурора области внёс представление региональному министру культуры. В результате ремонт районных домов культуры был завершён, усилен контроль за капитальным ремонтом ТЮЗа, а директор театра привлечён к дисциплинарной ответственности.
Изначально капитальный ремонт театра должны были завершить ещё в прошлом году, однако в процессе работ возникли дополнительные задачи, которые не были учтены в проекте. Кроме того, объём демонтируемого материала оказался почти в семь раз больше запланированного. Позже срок сдачи объекта перенесли на сентябрь 2024 года, но и этот график не удалось соблюсти: открытие ТЮЗа после реконструкции перенесли на конец декабря этого года.