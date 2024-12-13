В Татарстане в 2025 году тарифы на ЖКУ собираются повысить на 17,5−22,3%

Согласно документу, на 22,3% увеличат платеж в Казани и Набережных Челнах, на 17,5% — в населенных пунктах региона. Это в полтора раза больше прошлогодней индексации. Тогда она составила 10,8% в мелких населенных пунктах и 15,7% — во всех городах и поселках городского типа Татарстана.