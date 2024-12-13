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На Кубани разработали требования к верандам кафе, продающим алкоголь

В Краснодарском крае разработали требования к размещению веранд кафе и ресторанов, продающих алкоголь. Об этом сообщает департамент потребсферы региона.

Источник: Коммерсантъ

Согласно установленным требованиям, веранда должна быть пристроена к кафе или ресторану, адрес которого указан в лицензии на розничную продажу алкоголя. Сезонный зал должен отвечать всем правилам благоустройства, включая эстетические нормы. В нем запрещено размещать алкоголь, его изображения, а также оборудование для розлива спиртных напитков. Сезонная веранда должна быть расположена на расстоянии не более 10 м от входа в заведение. Кроме того, эту зону можно установить на срок до одного года.

В соответствии с приказом ведомства, до 1 марта 2025 года рестораторам необходимо получить специальный документ, подтверждающий соответствие их заведения установленным требованиям. Этот документ будет действовать до 28 февраля 2031 года.