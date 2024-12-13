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Валовой внешний долг Беларуси сократился за январь-сентябрь на $0,4 млрд

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валовой внешний долг Беларуси сократился за январь-сентябрь текущего года на $0,4 млрд до $36,4 млрд на 1 октября 2024 года. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

По отношению к ВВП внешний долг сократился с 51,3% на 1 января 2024 года до 48,6% на 1 октября.

Основная часть внешнего долга Беларуси по-прежнему представлена долгосрочными обязательствами (71,7%), что свидетельствует о невысоких рисках в сфере внешнедолгового финансирования.

Чистый внешний долг, представляющий собой внешние обязательства за вычетом валовых внешних активов в форме долговых инструментов, за январь-сентябрь 2024 года снизился с 13,1% до 12,1% ВВП.

Таким образом, динамика показателей по внешним обязательствам свидетельствует о снижении долговой нагрузки на экономику страны.

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