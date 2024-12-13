Валовой внешний долг Беларуси сократился за январь-сентябрь на $0,4 млрд

По отношению к ВВП внешний долг сократился с 51,3% на 1 января 2024 года до 48,6% на 1 октября.
Основная часть внешнего долга Беларуси по-прежнему представлена долгосрочными обязательствами (71,7%), что свидетельствует о невысоких рисках в сфере внешнедолгового финансирования.
Чистый внешний долг, представляющий собой внешние обязательства за вычетом валовых внешних активов в форме долговых инструментов, за январь-сентябрь 2024 года снизился с 13,1% до 12,1% ВВП.
Таким образом, динамика показателей по внешним обязательствам свидетельствует о снижении долговой нагрузки на экономику страны.