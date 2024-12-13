Валовой внешний долг Беларуси сократился за январь-сентябрь на $0,4 млрд

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валовой внешний долг Беларуси сократился за январь-сентябрь текущего года на $0,4 млрд до $36,4 млрд на 1 октября 2024 года. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.