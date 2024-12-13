«Газета.Ru» назвала пять самых частых уловок недобросовестных инспекторов ГИБДД

По словам автоюриста Льва Воропаева, также недобросовестные инспекторы пытаются запугивать молодых водителей перспективой оказаться на учете в наркодиспансере, если у них обнаружат даже ничтожно малые следы наркотиков. Водителя убеждают подписать на месте отказ от медосвидетельствования, за который сейчас предусмотрено то же наказание, что и за вождение в нетрезвом виде — лишение водительских прав на 1,5−2 года и штраф в 30 тыс. рублей.