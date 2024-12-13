В Воронежской области открылся кондитерский цех

Новый производственный объект позволит значительно повысить объемы выпускаемой продукции, а также открыть новые рабочие места.
Объем производства козинаков вырос вдвое.
Компания «Агро-Спутник» занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке снеков. Новый цех ориентирован на производство козинаков. Теперь объем производства этого вида кондитерских изделий возрастет более чем вдвое — со 150 до 350 тонн в месяц.
Предполагается, что в ближайшее время на новых мощностях также будет налажено производство халвы.
Кондитерский цех позволил создать 50 новых рабочих мест, ведь для жителей районов вопрос трудоустройства всегда является одним из самых актуальных.
«Спрос растет».
Открытие производственного объекта в Богучаре состоялось 13 ноября. В торжественном мероприятии по поручению губернатора Воронежской области Александра Гусева принял участие заместитель председателя регионального правительства Виктор Логвинов, а также основатель компании, депутат Воронежской областной Думы Александр Пешиков, генеральный директор ООО «Агро-Спутник» Павел Коротунов и заместитель главы администрации Богучарского муниципального района Сергей Валынов.
Александр Пешиков в своей речи отметил, что необходимость открытия нового производства продиктована ростом спроса на продукцию «Агро-Спутника»:
«Объем инвестиций в новое производство составил около 300 млн рублей: закуплены жарочные печи и фасовочные аппараты, установлены новые линии раскатки».
Виктор Логвинов подчеркнул, что для районного центра «Агро-Спутник» является основным налогоплательщикоом и градообразующим предприятием, на котором трудится около 600 человек:
«Вклад этой компании в социальную сферу района очень весом. В масштабах области она также играет важную роль. Доля присутствия воронежских предприятий на общероссийском рынке растет, и это заслуга в том числе и “Агро-Спутника”.
Напомним, один из кондитерских цехов компании был открыт в Богучаре в конце 2022 года. Примечательно, что проект был реализован в короткие сроки: всего за 90 дней было обустроено современное производственное помещение, закуплено и установлено новое оборудование, больше 30 человек получили стабильную работу.
«Натуральные сладости — богучарская халва и козинаки, всегда пользовались большим спросом у населения. Теперь местной, вкусной и свежей продукции на прилавках магазинов станет больше», — прокомментировали в администрации Богучарского муниципального района.