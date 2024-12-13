В Воронежской области открылся кондитерский цех

Напомним, один из кондитерских цехов компании был открыт в Богучаре в конце 2022 года. Примечательно, что проект был реализован в короткие сроки: всего за 90 дней было обустроено современное производственное помещение, закуплено и установлено новое оборудование, больше 30 человек получили стабильную работу.