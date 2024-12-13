2,8 млрд рублей направят на масштабную реконструкцию аэропорта Геленджика

Исполнитель уже начал возводить технологическое сооружение и помещения для производственных отделов. Рабочие установили опорные элементы и начали устанавливать внешние стены и инженерные коммуникации.
На втором этапе строительства будет создан прогулочный парк, который разместится на территории между терминалом и новым зданием производственных служб. На третьем этапе будет построена парковка на 100 машино-мест.
Оценка инвестиционного потенциала будет проведена после открытия воздушного пространства. Планируется, что запуск работы аэропорта окажет влияние на дальнейшее планирование, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора авиахаба Ивана Таранченко.