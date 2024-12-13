Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

2,8 млрд рублей направят на масштабную реконструкцию аэропорта Геленджика

Работы будут проведены в несколько этапов. Окончание работ по улучшению инфраструктуры аэропорта запланировано на четвёртый квартал 2025 года.

Исполнитель уже начал возводить технологическое сооружение и помещения для производственных отделов. Рабочие установили опорные элементы и начали устанавливать внешние стены и инженерные коммуникации.

На втором этапе строительства будет создан прогулочный парк, который разместится на территории между терминалом и новым зданием производственных служб. На третьем этапе будет построена парковка на 100 машино-мест.

Оценка инвестиционного потенциала будет проведена после открытия воздушного пространства. Планируется, что запуск работы аэропорта окажет влияние на дальнейшее планирование, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора авиахаба Ивана Таранченко.