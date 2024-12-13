Суд прекратил банкротство экс-совладельца новосибирского ТЦ «Восток»

Правоохранители заподозрили Башмакова в передаче взяток заместителю прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок, которой впоследствии назначили 8 лет колонии за коррупционные преступления. Сам бизнесмен скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск.