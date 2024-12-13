Суд прекратил банкротство экс-совладельца новосибирского ТЦ «Восток»

Арбитражный суд Новосибирской области постановил прекратить дело о банкротстве в отношении Дмитрия Башмакова, который являлся одним из совладельцев торгового центра «Восток», построенного на месте барахолки на ГБШ.
Обанкротить скандально известного предпринимателя собиралась компания «Луч», которая заявила требование на 4,5 миллиона рублей. Кроме того, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 также подала заявление в арбитраж о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства.
Однако 11 декабря суд вынес определение о прекращении банкротного дела Башмакова.
Дмитрий Башмаков являлся учредителем ряда торговых предприятий в Новосибирске. В частности, он стал одни из основателей ТЦ «Восток», который построили на месте бывшей барахолки на ГБШ.
Правоохранители заподозрили Башмакова в передаче взяток заместителю прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок, которой впоследствии назначили 8 лет колонии за коррупционные преступления. Сам бизнесмен скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск.
Иван ЛУДНОВ.