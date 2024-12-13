На обновление дворов и детских площадок Ялта получит 100 млн рублей

На благоустройство детских площадок и асфальтирование дворов в Ялте выделяют 100 млн рублей. Решение о выделении средств принял глава Крыма Сергей Аксенов, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети главы города Янины Павленко.
Она отметила, что список локаций, где планируется обновление, готов.
«Выбрали первоочередные территории, понимаем, что делать нужно гораздо больше, прошу запастись терпеньем. Обустроить каждый уголочек любимой Ялты — цель, к которой планомерно движемся», — написала в соцсетях Янина Павленко.