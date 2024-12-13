В Пермском крае назвали топ-20 самых дефицитных специалистов

Не менее сложная ситуация складывается с поварами, пекарями и кондитерами — по 1; токарями, фрезеровщиками, шлифовщиками, продавцами-консультантами, продавцами-кассирами, товароведами, администраторами магазина и торгового зала — все по 1,2.