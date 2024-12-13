Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае назвали топ-20 самых дефицитных специалистов

Прикамье испытывает острый дефицит в дворниках, врачах и коллекторах.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru составили топ-20 наиболее дефицитных специалистов в Пермском крае. Жесткая конкуренция среди работодателей региона идет за дворниками, врачами и специалистами по взысканию задолженности (коллекторами).

На одну вакансию дворника в Пермском крае приходится 0,6 резюме потенциальных кандидатов, врачей — 0,7, коллекторов — 0,8.

Не менее сложная ситуация складывается с поварами, пекарями и кондитерами — по 1; токарями, фрезеровщиками, шлифовщиками, продавцами-консультантами, продавцами-кассирами, товароведами, администраторами магазина и торгового зала — все по 1,2.

В составленный топ-20 дефицитных специалистов Пермского края также вошли: андеррайтеры, слесари, сантехники — по 1,6; автослесари, автомеханики, маляры, штукатуры — по 1,7; директора магазина и сети магазинов, главные врачи, заведующие отделением — по 1,8; сварщики, электромонтажники — по 1,9; монтажники — 2,2; машинисты, операторы call-центра, специалисты контактного центра — 2,6; водители — 2,9.

Пермский край вошел в число лидеров по приросту вакансий. За прошедший год в регионе число новых вакансий увеличилось на 21%.

занятость