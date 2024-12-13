Госкомитет РТ объяснил причины роста тарифов с июля 2025 года

«Ежегодная индексация тарифов происходит во всех регионах страны. Основными факторами роста тарифов являются рост цен на энергетические ресурсы (газ — на 21,3% с 1 июля 2025 года, электроэнергию — на 11,6%), а также принятый на федеральном уровне, рост минимального размера оплаты труда во внебюджетном секторе экономики (средняя зарплата по отрасли — 68 тыс. рублей), учет затрат на эксплуатацию новых объектов, увеличение индекса потребительских цен (5,8% в среднем за год)», — пояснил он.