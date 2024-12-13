Внешний долг Беларуси сократился почти на 400 млн долларов

Согласно данным регулятора, 1 января 2024 года этот показатель был на отметке в 36 781,8 миллиона долларов. Таким образом, внешний госдолг республики уменьшился на 379,6 миллиона долларов.
При этом 35 316,2 миллиона долларов приходится на заимствования в иностранной валюте. Долги в белорусских рублях номинированы на 1 086,1 миллиона долларов.
На сектор госуправления приходится 16 934,3 миллиона долларов. Депозитные организации должны 4 860,6 миллиона долларов. Другие секторы задолжали 12 348,6 миллиона долларов.
Прямые инвестиции: межфирменное кредитование в общей сумме составили на отчетную дату — 2 258,7 миллиона долларов.
Ранее Всемирный банк привел данные, которые говорят о том, что главным иностранным кредитором Беларуси является Россия. Сейчас республика должна главному союзнику 7,75 миллиарда долларов.