Россия, несмотря на санкции, производит больше оружия, чем вся оружейная промышленность Европы, заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в интервью RND.
«Несмотря на наши санкции, Россия расширила свою оборонную промышленность до невообразимых масштабов. Россия сегодня производит за три месяца больше оружия, чем может произвести вся европейская оружейная промышленность, а за шесть месяцев — больше оружия, чем имеет весь бундесвер», — сказал Кубилюс.
Комментируя свое заявление в Европарламенте о том, что Россия готова напасть на страны ЕС к 2030 году, еврокомиссар сослался на данные «от немецкой службы внешней разведки BND, от других спецслужб и от генералов НАТО» и подчеркнул, что нужно быть готовыми «к чрезвычайной ситуации, о которой предупреждают спецслужбы».
Кубилюс в ходе выступления в парламенте назвал Россию «величайшей военной угрозой для ЕС». По его словам, Европа все еще имеет «довольно большие пробелы в потенциале», отстает в обычных вооружениях, ей нужно подумать над тем, как продвинуться в отношении «стратегических возможностей». Неспособность поддержать Украину будет означать, что «чрезвычайные военные ситуации или возможность российской агрессии наступят еще раньше и могут быть более серьезными», убежден Кубилюс. По его словам, восемь стран ЕС тратят на оборону менее 2% ВВП, включая Испанию, Италию и Бельгию. Если они будут расходовать на эти нужды больше, это уже принесет €60 млрд на оборону стран НАТО. Цель НАТО — увеличение расходов до 3% ВВП — приведет к дополнительным тратам ЕС на оборону в размере €200 млрд, сообщил еврокомиссар.
В Кремле, комментируя слова главы BND Бруно Каля о том, что Россия будет способна атаковать НАТО уже в 2030 году, заявляли, что Москва «никогда со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО», все было наоборот. «Мы все знаем наперечет все волны расширения НАТО и все шаги, когда военная инфраструктура НАТО приближалась к границам Российской Федерации. Здесь однозначно возникает понимание, кто для кого представляет опасность», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Владимир Путин, обращаясь к тем, кто «напридумывал, что Россия хочет напасть на НАТО», говорил: «Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще ?». Такие рассуждения он счел «бредом собачьим» и «пугалками для бюргеров».
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в свою очередь заявлял, что Россия находится в состоянии войны с Западом, и предупреждал, что в случае дальнейшей эскалации на Украине натовские военные базы могут оказаться целями ударов.