Еврокомиссар сравнил, сколько оружия производят Россия и ЕС

Кубилюс в ходе выступления в парламенте назвал Россию «величайшей военной угрозой для ЕС». По его словам, Европа все еще имеет «довольно большие пробелы в потенциале», отстает в обычных вооружениях, ей нужно подумать над тем, как продвинуться в отношении «стратегических возможностей». Неспособность поддержать Украину будет означать, что «чрезвычайные военные ситуации или возможность российской агрессии наступят еще раньше и могут быть более серьезными», убежден Кубилюс. По его словам, восемь стран ЕС тратят на оборону менее 2% ВВП, включая Испанию, Италию и Бельгию. Если они будут расходовать на эти нужды больше, это уже принесет €60 млрд на оборону стран НАТО. Цель НАТО — увеличение расходов до 3% ВВП — приведет к дополнительным тратам ЕС на оборону в размере €200 млрд, сообщил еврокомиссар.