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Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина после массированного удара ВС России по энергетической инфраструктуре запросила импорт электроэнергии объемом более 13,4 тыс. МВт в час у пяти соседних стран. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

Источник: БЕЛТА

Уточняется, что импорт будет происходить в течение суток из Польши, Молдовы, Румынии, Словакии и Венгрии. Максимальная мощность в отдельные часы составит до 1098 МВт.

Как сообщают местные власти, в настоящее время во Львовской области Украины без света остается около 481 тыс. абонентов, в Тернопольской области — половина потребителей региона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ответ на атаку ракетами ATACMS на аэродром в Таганроге нанесли высокоточный удар по важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ее ВПК, все объекты были поражены. Владимир Зеленский впоследствии заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетике страны.

энергетика