Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран

Уточняется, что импорт будет происходить в течение суток из Польши, Молдовы, Румынии, Словакии и Венгрии. Максимальная мощность в отдельные часы составит до 1098 МВт.
Как сообщают местные власти, в настоящее время во Львовской области Украины без света остается около 481 тыс. абонентов, в Тернопольской области — половина потребителей региона.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ответ на атаку ракетами ATACMS на аэродром в Таганроге нанесли высокоточный удар по важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ее ВПК, все объекты были поражены. Владимир Зеленский впоследствии заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетике страны.