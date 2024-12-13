Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ответ на атаку ракетами ATACMS на аэродром в Таганроге нанесли высокоточный удар по важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ее ВПК, все объекты были поражены. Владимир Зеленский впоследствии заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетике страны.