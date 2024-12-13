На год раньше построен новый мост в Новосибирской области

Отмечается, что населенный пункт Шаитик расположен на полуострове в о. Чаны. К нему ведет лишь одна дорога, которая проходит через канал между о. Чаны и р. Протока. Новый мост позволил обеспечить безопасный круглогодичный проезд для местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.