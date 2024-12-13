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На год раньше построен новый мост в Новосибирской области

Мост, который соединяет села Мальково и Шаитик в Купинском районе, построен по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Отмечается, что населенный пункт Шаитик расположен на полуострове в о. Чаны. К нему ведет лишь одна дорога, которая проходит через канал между о. Чаны и р. Протока. Новый мост позволил обеспечить безопасный круглогодичный проезд для местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы по возведению сооружения должны были завершиться в следующем году. Однако подрядчик смог закончить основные работы до наступления холодов, что, в свою очередь, позволило завершить строительство на год раньше.

строительство