Власти Краснодара не подтвердили завершение проектирования «Авроры»

«Ведомости Юг» со ссылкой на управлении инвестиций и развития МСП администрации города пишет, что сейчас дата окончания работ назначена на 30 сентября 2026 года.
После завершения разработки проекта он будет направлен на государственную экспертизу. Завершить реконструкцию «Инвестстрой» должен до конца 2028 года. В соответствии с условиями соглашения, концессионер обязуется отремонтировать и отреставрировать старый кинотеатр, заменив устаревшее оборудование.
Кинотеатр «Аврора» был возведен в Краснодаре в 1967 году и представляет собой памятник культуры регионального значения. В 2015 году его закрыли на реконструкцию.