До 12 тысяч мест увеличат вместимость «Сибирь-Арены» в Новосибирске

В Новосибирске в следующем году планируется увеличить вместимость «Сибирь-Арены» до 12 тысяч мест. Сейчас спортивный объект вмещает в себя около 10,5 тысяч зрителей. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов в интервью Сиб.фм.
По словам министра, вместимость ледовой арены увеличат уже в феврале 2025 года в рамках подготовки в Матчу звезд КХЛ.
Сергей Ахапов отметил, что в этом году «Сибирь-Арена» стала местом проведения множества различных как спортивных, так и культурных мероприятий.
По его словам, во время домашних хоккейных матчей «Сибири» заполняемость 10 500 зрителей — это максимальная вместимость арены.
Кроме того, ледовая арена легко трансформируется для проведения различных концертов, которая по итогу может вместить в себя до 12−13 тысяч зрителей. В этом году на «Сибирь-Арене» уже прошли выступления артистов, например, Полины Гагариной.
«Это все в рамках нашей ледовой арены можно делать безболезненно для тренировок основной команды и наших юниоров “Сибирских снайперов”. Арена на 100 процентов сегодня востребована и максимально эффективно используется», — подчеркнул Сергей Ахапов.