«Молдовагаз» закупил 100% объема газа для отопительного сезона правобережной Молдовы

В настоящее время весь природный газ, закупаемый «Молдовагазом» у «Газпрома» по действующему контракту, поступает в Приднестровье для выработки Молдавской ГРЭС электроэнергии. Правый берег покупает у МГРЭС практически весь необходимый для своих нужд объем по доступной цене в 65 долларов за МВт.