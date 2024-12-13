«Молдовагаз» закупил 100% объема газа для отопительного сезона правобережной Молдовы

«В общей сложности закуплено 7 952 196 МВт·ч, что оценивается в 747,9 миллиона кубометров. Средневзвешенная закупочная цена достигла 47,88 евро/МВт·ч, что составляет порядка 509,15 евро за 1000 кубометров, или около 9 842,89 лея за 1000 кубометров, с доставкой до Виртуальной торговой точки (ВТТ) Республики Молдова», — уточнил он.
При этом, проинформировал Чебан, базовая часть объемов газа в размере 7 443 773 МВт·ч (около 700,1 миллиона кубометров) была приобретена на торговой платформе ООО «Румынская товарная биржа (Romanian Commodities Exchange) BRM EST» в период август-декабрь 20024 года, в том числе:
- на рынке Gas Forward (31 транзакция) 7 184 259 МВт·ч (около 675,6 миллиона кубометров);
- на спотовом рынке (142 лота) 259 514 МВт·ч (около 24,5 миллиона кубометров).
«Оставшиеся объемы газа в размере 508 423 МВт·ч (около 47,8 миллиона кубометров) закуплены у АО “Энергоком”, на основании постановления правительства nr.365 от 29 мая 2024 года об утверждении обязанности по хранению природного газа», — уточнил врио АО «Молдовагаз».
В настоящее время весь природный газ, закупаемый «Молдовагазом» у «Газпрома» по действующему контракту, поступает в Приднестровье для выработки Молдавской ГРЭС электроэнергии. Правый берег покупает у МГРЭС практически весь необходимый для своих нужд объем по доступной цене в 65 долларов за МВт.