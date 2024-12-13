ФСА аннулировала 1 127 сертификатов соответствия с начала 2024 года

«Этот рынок формировался больше 10 лет, и главная конкуренция у нас была даже не друг с другом, а с регулятором, потому что при таких жестких и сложных требованиях еще попробуй выживи!», — продолжает Кременчугский. — «Много говорилось о создании “инфраструктуры доверия”, но сегодня ФСА одним кавалерийским наскоком уничтожила большую часть рынка, который все эти годы сама создавала. То есть фактически расписывается в своей профнепригодности. Это что, выстрел в ногу? Или в голову?».