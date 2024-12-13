Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре откроются 11 ярмарок выходного дня 14 декабря

Ярмарки выходного дня в Краснодаре будут работать 14 декабря с 8:00 до 15:00.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре откроются 11 ярмарок выходного дня 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговые точки будут работать с 8:00 до 15:00. Посетителям предложат мясную продукцию, рыбу, мандарины, хурму, овощи и зелень.

Ярмарки будут работать по улицам:

— Архитектора Ишунина, 7/1;

— Уральской, 170/7;

— Евдокии Бершанской, 216/1;

— Героя Яцкова, 11;

— Дзержинского, 213;

— Каляева, 198;

— Бургасской, 31/1;

— Одесской, 48;

— Восточно-Кругликовской, 26;

— Проспект Чекистов, 9;

— Длинной, 135−137/1;

— Красноармейской, 106/1.

торговля