В Краснодаре откроются 11 ярмарок выходного дня 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Торговые точки будут работать с 8:00 до 15:00. Посетителям предложат мясную продукцию, рыбу, мандарины, хурму, овощи и зелень.
Ярмарки будут работать по улицам:
— Архитектора Ишунина, 7/1;
— Уральской, 170/7;
— Евдокии Бершанской, 216/1;
— Героя Яцкова, 11;
— Дзержинского, 213;
— Каляева, 198;
— Бургасской, 31/1;
— Одесской, 48;
— Восточно-Кругликовской, 26;
— Проспект Чекистов, 9;
— Длинной, 135−137/1;
— Красноармейской, 106/1.