«Цена выходит символической». Минлесхоз сказал, где самые дешевые живые ели в Беларуси

В Министерстве лесного хозяйства рассказали, как в Беларуси под Новый год наиболее выгодно купить живую елку, передает телеграм-канал ведомства.
Так, в министерстве также уточнили, что в 2024-м лесхозы и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр будут торговать живыми елками почти на 1,1 тысячи объектах.
При этом в каждом из регионов Беларуси определят свою дату открытия елочных базаров. Но массовая торговля живыми елками в Беларуси начнется не позднее чем за 10 дней до Нового года.
— Массовая торговля начнется 20 — 21 декабря, — отметили в пресс-службе.
Еще уточнили, что цены на новогодние ели и сосны будут отличаться по республике. Интересно, что наиболее выгодно купить живую елку в Брестской и Витебской областях.
— Дешевле всего ели и сосны приобретать непосредственно в лесничествах — за счет экономии на доставке цена выходит символической, — прокомментировали в Минлесхозе.
Еще Минлесхоз назвал цены на белорусские новогодние ели: «Не пихта и не голубая ель».
Между тем новое мошенничество с проблемами со связью распространяется в Беларуси.