Госэкспертиза одобрила проект первой канатной дороги «Турьева Хутора»

Соглашение о создании курорта «Турьев Хутор» «Интеррос» подписал с госкорпорацией развития «ВЭБ.рф» и «Васта Дискавери» в 2021 году. Ранее компания уже создала в горах Сочи курорт «Роза Хутор». Новый проект компания выполнит при поддержке корпорации «Туризм.РФ» по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Объем инвестиций оценивается в 80 млрд руб.