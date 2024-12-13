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Госэкспертиза одобрила проект первой канатной дороги «Турьева Хутора»

Проект первой канатной дороги, которую построят в горном кластере Сочи на курорте «Турьев Хутор», получил положительное заключение государственной экспертизы. Как сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу инвестора — компанию «Интеррос», проект реализуют в 2025 году.

Кресельная канатная дорога будет шестиместная. Ее возведет отечественный производитель «Руслет».

В «Интеррос» отметили, что завершена предпроектная фаза. Сейчас выполняются проектно-изыскательские работы по гостинично-рекреационным объектам, канатным дорогам, объектам горнолыжной инфраструктуры.

Соглашение о создании курорта «Турьев Хутор» «Интеррос» подписал с госкорпорацией развития «ВЭБ.рф» и «Васта Дискавери» в 2021 году. Ранее компания уже создала в горах Сочи курорт «Роза Хутор». Новый проект компания выполнит при поддержке корпорации «Туризм.РФ» по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Объем инвестиций оценивается в 80 млрд руб.