Фермы Свердловской области перестанут продавать молоко в другие регионы

Свердловские фермеры решили отдавать приоритет на покупку молока местным заводам. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на Департамент информационной политики региона.
— Молоко, которое производители ранее реализовали в соседних регионах, уже начинает поступать на предприятия Свердловской области, — рассказала министр АПК Анна Кузнецова.
Соглашение о сотрудничестве заключили ассоциация «Животноводы Урала» и Союз предприятий молочной промышленности Свердловской области. Также запланированы переговоры между поставщиками и переработчиками сырья.
Ранее в Свердловской области остановился рост цен на молочную продукцию. Это возможно благодаря увеличенному производству молока. На данный момент в регионе удалось избавиться и от дефицита сливочного масла. На полках магазинов товара достаточно.