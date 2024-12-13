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Фермы Свердловской области перестанут продавать молоко в другие регионы

Свердловские фермеры перестанут продавать молоко в другие регионы.

Источник: Комсомольская правда

Свердловские фермеры решили отдавать приоритет на покупку молока местным заводам. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на Департамент информационной политики региона.

— Молоко, которое производители ранее реализовали в соседних регионах, уже начинает поступать на предприятия Свердловской области, — рассказала министр АПК Анна Кузнецова.

Соглашение о сотрудничестве заключили ассоциация «Животноводы Урала» и Союз предприятий молочной промышленности Свердловской области. Также запланированы переговоры между поставщиками и переработчиками сырья.

Ранее в Свердловской области остановился рост цен на молочную продукцию. Это возможно благодаря увеличенному производству молока. На данный момент в регионе удалось избавиться и от дефицита сливочного масла. На полках магазинов товара достаточно.