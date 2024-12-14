В Хабаровском крае в 2025 году увеличат число местных авиарейсов

В Хабаровском крае делают всё, чтобы люди могли легко и быстро добираться до разных мест. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Демешин. В 2025 году рейсов станет ещё больше на 255. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию регионального Минтранса.
Чтобы узнать, что люди думают о транспорте, специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства вместе с сотрудниками авиакомпаний поговорили с жителями края. Оказалось, что нужно больше рейсов местных авиалиний — их станет 2061, это на 255 больше, чем сейчас.
Сейчас в крае есть 15 маршрутов, по которым выполняются полёты местных авиалиний. Билеты субсидируют из краевого бюджета, поэтому цена на них в следующем году не изменится.
Главные перевозчики — «Аврора» и «Хабаровские авиалинии».
В 2025 году станут чаще летать из краевой столицы в такие места:
Николаевск-на-Амуре — на 112 рейсов; Чегдомын — на 77 рейсов;
Охотск — на 20 рейсов; Аян — на 12 рейсов;
Херпучи — на 10 рейсов; Советская Гавань — на 9 рейсов;
Чумикан — на 7 рейсов; Нелькан — на 7 рейсов;
Богородское (откуда в Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск можно добраться по реке или автотранспортом) — на 1 рейс.
Напомним, для жителей края есть две льготные программы. По первой можно летать из шести северных районов края: Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, района имени Полины Осипенко и Охотского округа. Для взрослых билет стоит 4,5 тысячи рублей, для детей от 2 до 12 лет — 3 тысячи рублей. По льготной цене можно слетать четыре раза в год.
Вторая программа — скидка 50% на билеты для молодых людей и пенсионеров. Это для северян в возрасте от 12 до 23 лет, для мужчин от 60 лет, для женщин от 55 лет, для инвалидов I группы любого возраста, для детей-инвалидов и их сопровождающих, а также для инвалидов с детства II или III группы.
— Авиакомпании «Аврора» и «Хабаровские авиалинии» входят в состав единой Дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, чтобы обеспечить связанность территорий ДФО и сделать цены на авиаперевозки доступнее для граждан за счет государственных субсидий. По поручению главы государства эта работа переведена на системную основу, — добавили в краевом Минтрансе.