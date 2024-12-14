В Хабаровском крае в 2025 году увеличат число местных авиарейсов

Вторая программа — скидка 50% на билеты для молодых людей и пенсионеров. Это для северян в возрасте от 12 до 23 лет, для мужчин от 60 лет, для женщин от 55 лет, для инвалидов I группы любого возраста, для детей-инвалидов и их сопровождающих, а также для инвалидов с детства II или III группы.