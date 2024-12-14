Передел: наследство «крабовых королей» делят на Дальнем Востоке

Также в декабре делят «наследство» беглого украинского гражданина Дмитрия Дремлюги. По решению суда ушли в пользу государства его и дочери доли в компаниях, а также квоты на добычу морепродуктов. Последние сейчас продаются на торгах. Победителем декабрьского аукциона стала компания «Амурское» с ценой более 1,7 млрд рублей. За эти деньги ей достаются на 15 лет 100% долей квот добычи в инвестцелях краба-стригуна опилио и волосатого четырехугольного краба в Западно-Сахалинской подзоне, колючего краба в подзоне Приморье и Восточно-Сахалинской подзоне, равношипого краба в Южно-Курильской зоне, синего краба в Восточно-Сахалинской подзоне. Есть и важное обременение: компания теперь должна будет построить на российской верфи среднетоннажный краболов длиной свыше 50 метров и стоимостью не менее 1 миллиарда рублей.