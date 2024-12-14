Передел: наследство «крабовых королей» делят на Дальнем Востоке

Предположения о судьбе дальневосточного «крабового короля» Олега Кана разнятся. По версии адвокатов, он умер, а Генеральная прокуратура считает это событие инсценировкой. Как бы там ни было, но наследство Кана уже активно делят. Его компании после Генеральной прокуратуры на 359 миллиардов рублей в апреле 2024 года перешли в собственность государства. Чтобы этим имуществом управлять, создали даже специальную УК — АО «Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания». А квоты на вылов морепродуктов выставили на аукционы отдельными лотами.
«Трубач Кана» достался по итогам декабрьского аукциона компании «Беринг Краб» (входит в ГК «Русский Краб») за 366,8 млн рублей. Она получила право на 41,479% квоты на вылов трубачей в Северо-Охотоморской подзоне. Ей же достался «кусочек» поменьше — 7,507% квоты на добычу трубачей в Западно-Камчатской подзоне за 2,7 млн рублей. Трубач — продукт экспортный, всего пару лет назад за границу уходило до 85% от добычи. Сейчас он потихоньку продвигается на рынок внутренний — до 30% от вылова в 2024 году.
Северная креветка, ранее принадлежавшая Кану, ушла компании «Аквамарин». Борьба на аукционе была жесткая, претенденты торговались отчаянно. Судите сами: на аукцион выставили 17,88% на добычу в Западно-Сахалинской подзоне за 17,5 млн рублей и 9,256% в подзоне Приморье за 43,18 млн рублей. А победитель отдал в первом случае за доли 299 млн рублей — в 17 раз (!) больше начальной цены. Во втором — 660 млн рублей, превысив стартовую стоимость в 15 раз.
Также в декабре делят «наследство» беглого украинского гражданина Дмитрия Дремлюги. По решению суда ушли в пользу государства его и дочери доли в компаниях, а также квоты на добычу морепродуктов. Последние сейчас продаются на торгах. Победителем декабрьского аукциона стала компания «Амурское» с ценой более 1,7 млрд рублей. За эти деньги ей достаются на 15 лет 100% долей квот добычи в инвестцелях краба-стригуна опилио и волосатого четырехугольного краба в Западно-Сахалинской подзоне, колючего краба в подзоне Приморье и Восточно-Сахалинской подзоне, равношипого краба в Южно-Курильской зоне, синего краба в Восточно-Сахалинской подзоне. Есть и важное обременение: компания теперь должна будет построить на российской верфи среднетоннажный краболов длиной свыше 50 метров и стоимостью не менее 1 миллиарда рублей.