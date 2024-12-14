Кабмин поручил разработать предложения по отмене скидок на спиртное

Правительство России поручило разработать предложения относительно возможного запрета на использование скидок на алкогольную продукцию.
Это указание содержится в распоряжении, опубликованном на официальном правовом портале.
Документ предусматривает проведение анализа существующей практики применения скидок на алкоголь и подготовку предложений о возможности введения ограничений. Срок выполнения поручения установлен до 15 апреля 2025 года. За выполнение задачи отвечают Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин и Минсельхоз России.
Ранее стало известно о планах Минздрава разработать предложения по ограничению розничной продажи самогонных аппаратов в России.