В Енисейском районе открыли семь автозимников

В Енисейском районе начали работать семь зимников. Об этом 13 декабря сообщили в Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю.
Напомним, речь идет об автодорогах, пользоваться которыми можно только с наступлением холодов, когда температура воздуха установится ниже 0 градусов. Эти трассы связывают отдаленные населенные пункты с «большой землей».
Рассказываем, где ими можно воспользоваться:
— Ярцево-Сым;
— подъезд к Майскому;
— Енисейск-Ярцево-Ворогово-Бор (до 240 км);
— Енисейск-Ярцево-Ворогово-Бор-Луговатка (до 145 км);
— Подъезд к Никулино;
— Подъезд к Александровскому Шлюзу;
— Усть-Кемь-Новоназимово.
Мы уже писали о том, что 13 декабря в Мотыгинском районе открыли ледовую переправу через р. Тасеева на участке дороги Мотыгино-Широкий Лог.
О состоянии зимников и переправ в регионе водители могут узнать по ссылке или по телефону диспетчерского центра Управления дорог Красноярского края: