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В Енисейском районе открыли семь автозимников

В Красноярском крае начали работать сезонные автодороги.

Источник: Соцсети

В Енисейском районе начали работать семь зимников. Об этом 13 декабря сообщили в Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю.

Напомним, речь идет об автодорогах, пользоваться которыми можно только с наступлением холодов, когда температура воздуха установится ниже 0 градусов. Эти трассы связывают отдаленные населенные пункты с «большой землей».

Рассказываем, где ими можно воспользоваться:

— Ярцево-Сым;

— подъезд к Майскому;

— Енисейск-Ярцево-Ворогово-Бор (до 240 км);

— Енисейск-Ярцево-Ворогово-Бор-Луговатка (до 145 км);

— Подъезд к Никулино;

— Подъезд к Александровскому Шлюзу;

— Усть-Кемь-Новоназимово.

Мы уже писали о том, что 13 декабря в Мотыгинском районе открыли ледовую переправу через р. Тасеева на участке дороги Мотыгино-Широкий Лог.

О состоянии зимников и переправ в регионе водители могут узнать по ссылке или по телефону диспетчерского центра Управления дорог Красноярского края: 8 (391) 222−42−00.