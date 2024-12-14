«Иркутскэнергосбыт» объяснил причину появления памяток для подтверждения электроотопления

По информации от пресс-службы компании, в связи с введением постановления правительства РФ № 1628, «Иркутскэнергосбыт» обращается к жителям Иркутской области, чье ежемесячное потребление электроэнергии превышает 3 900 кВтЧ и у которых установлено электроотопление. Для применения повышающего сезонного коэффициента 1,8 необходимо предоставить: документ, подтверждающий право собственности (выписка ЕГРН) на жилой дом; скан-копию технического паспорта жилого дома; если технического паспорта нет или в нем отсутствуют сведения о типе отопления — заполненный акт о целях потребления коммунальной услуги. скан-копия паспорта собственника.