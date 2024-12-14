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«Иркутскэнергосбыт» объяснил причину появления памяток для подтверждения электроотопления

Компания призывает жителей Иркутской области предоставить документы для применения повышающего сезонного коэффициента на электроотопление.

Источник: IrkutskMedia.ru

«Иркутскэнергосбыт» разъяснил необходимость памяток, которые получили жители с высоким потреблением электроэнергии. В компании заявили, что предоставление документов обязательно для применения нового сезонного коэффициента, установленного правительством. Многодетные семьи и те, кто уже подавал сведения, освобождаются от этой обязанности, сообщает ИА IrkutskMedia.

По информации от пресс-службы компании, в связи с введением постановления правительства РФ № 1628, «Иркутскэнергосбыт» обращается к жителям Иркутской области, чье ежемесячное потребление электроэнергии превышает 3 900 кВтЧ и у которых установлено электроотопление. Для применения повышающего сезонного коэффициента 1,8 необходимо предоставить: документ, подтверждающий право собственности (выписка ЕГРН) на жилой дом; скан-копию технического паспорта жилого дома; если технического паспорта нет или в нем отсутствуют сведения о типе отопления — заполненный акт о целях потребления коммунальной услуги. скан-копия паспорта собственника.

Компания отметила, что отсутствие указанных документов не позволит сбытовым организациям применить новый коэффициент, так как это предусмотрено законодательством. Также в «Иркутскэнергосбыте» сообщили, что готовы провести перерасчет для тех жителей, кто не сможет оперативно собрать необходимые документы.

Также в компании отметили, что информация о жилых домах, владельцы которых могут использовать сезонные коэффициенты, не поступила в «Иркутскэнергосбыт» в централизованном порядке.

Если региональные власти или местные органы самоуправления направят данные, подтверждающие наличие электроотопления, то жителям не придется отправлять информацию индивидуально. В случае получения этой информации «Иркутскэнергосбыт» обещает оперативно уведомить своих клиентов.

Напомним, что служба по тарифам Иркутской области наконец озвучила цены на электроэнергию в первом полугодии 2025 года. Именно из расчета этих сумм и показателей, привязанных к ним, и будет рассчитываться жителями оплата за электропотребление. Изначально озвученные правительством РФ пороговые значения (где фигурировала норма в 3900 кВт/ч) применяться всё-таки будут.

ЖКХ