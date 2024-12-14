В цену многих товаров уже заложили доллар по 120 рублей — экономист

Об этом предупредил экономист Олег Комолов, сообщает ИА DEITA.RU.
В рамках своего блога на YouTube, эксперт рассказал о том, что многие компании, которые занимаются импортов различных товаров в нашу страну, осуществляют их отгрузку с учётом курса доллара в коридоре от 120 до 130 рублей за штуку.
Данное обстоятельство естественным образом приведёт к тому, что конечные цены на эту продукцию, которая в итоге попадёт на полки российских магазинов, также будет выставлена её продавцами с учётом такого повышенного курса.
На практике это будет означать, что многие товары, которые либо целиком завезены из-за рубежа, либо были сделаны в России из иностранных компонентов, в ближайшее время резко вырастут в стоимости, предупредил экономист.
«Это касается как машин и оборудования, так и различной бытовой техники. В самом Центральном банке РФ уже заявили о том, что ослабление рубля на 10% автоматически даёт прирост инфляции на 0,5 п.п.», — заключил Комолов.