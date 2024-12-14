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В цену многих товаров уже заложили доллар по 120 рублей — экономист

Резкое падение курса рубля относительно доллара и других иностранных валют вызовет дополнительную инфляцию в России.

Источник: ДЕЙТА

Об этом предупредил экономист Олег Комолов, сообщает ИА DEITA.RU.

В рамках своего блога на YouTube, эксперт рассказал о том, что многие компании, которые занимаются импортов различных товаров в нашу страну, осуществляют их отгрузку с учётом курса доллара в коридоре от 120 до 130 рублей за штуку.

Данное обстоятельство естественным образом приведёт к тому, что конечные цены на эту продукцию, которая в итоге попадёт на полки российских магазинов, также будет выставлена её продавцами с учётом такого повышенного курса.

На практике это будет означать, что многие товары, которые либо целиком завезены из-за рубежа, либо были сделаны в России из иностранных компонентов, в ближайшее время резко вырастут в стоимости, предупредил экономист.

«Это касается как машин и оборудования, так и различной бытовой техники. В самом Центральном банке РФ уже заявили о том, что ослабление рубля на 10% автоматически даёт прирост инфляции на 0,5 п.п.», — заключил Комолов.

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