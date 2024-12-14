Законопроект о международных ТОР доработают до конца года

«Мы сегодня уже не в первый раз возвращаемся к теме поправок к законодательным проектам, которые позволят нам образовать международную территорию опережающего развития. Я думаю, что все присутствующие хорошо понимают, что необходимость в создании международной территории опережающего развития сегодня достаточно высокая. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил нам создать МТОР с лучшим регулированием и возможностями работы с инвесторами», — сказал Юрий Трутнев.