Законопроект о международных ТОР доработают до конца года

Работа над законопроектом о международных территориях опережающего развития (МТОР) близится к завершению. До конца года в проект документа будут внесены необходимые поправки о преферанциях резидентам, а в апреле 2025 года закон планируется к принятию. Об этом рассказал полпред президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев, сообщает ИА PrimaMedia.
Работу над законопроектом обсудили участники совещания по вопросам согласования поправок к проектам федеральных законов во главе с Юрием Трутневым. Сейчас рабочая группа работает над поправками, которые предусматривают ряд преференций для резидентов МТОР. Среди них налоговые льготы и льготы по страховым взносам; «стабилизационная оговорка», особенности осуществления контроля (надзора), преференции по привлечению иностранной рабочей силы и другие меры.
На совещании обсуждались поправки правительства к проектам федеральных законов: «О внесении изменений в статью 6 федерального закона “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” и федеральный закон “О территориях опережающего развития в Российской Федерации”; о внесении изменений в статью 284.4 и 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Международная ТОР в Приморье может разместиться под Уссурийском.
Первые инвесторы могут появиться уже к Восточному экономическому форуму.
«Мы сегодня уже не в первый раз возвращаемся к теме поправок к законодательным проектам, которые позволят нам образовать международную территорию опережающего развития. Я думаю, что все присутствующие хорошо понимают, что необходимость в создании международной территории опережающего развития сегодня достаточно высокая. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил нам создать МТОР с лучшим регулированием и возможностями работы с инвесторами», — сказал Юрий Трутнев.
Законопроект, устанавливающий правовые основы создания международных ТОР, был внесён в Государственную Думу правительством России в декабре 2023 года и принят в первом чтении в феврале 2024 года.
На пленарной сессии IX Восточного экономического форума Владимир Путин призвал правительство и Госдуму ускорить работу над документом. В ноябре глава государства поручил обеспечить принятие закона до 15 апреля 2025 года.
Проектом предлагается закрепить в законе «О территориях опережающего развития в РФ» понятие международной ТОР. Такая территория может создаваться для реализации в ДФО совместных с иностранными партнерами инвестиционных проектов. Определяется порядок создания и функционирования международных ТОР, а также требования, предъявляемые к их резидентам и реализуемым инвестиционным проектам.
По итогам совещаний Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до конца года представить доработанный и согласованный законопроект для дальнейшего внесения документа в Госдуму.
Поправки в законы были подготовлены ко второму чтению в ГосДуме и рассмотрены рядом федеральных органов исполнительной власти. Планируется, что второе-третье чтения закона пройдут в весеннюю сессию 2025 года.