Новые тарифы на вывоз мусора утверждены в Татарстане

В результате плата за обращение с твердыми коммунальными отходами с учетом НДС для потребителей ООО «УК “ПЖКХ”» будет равняться 117,70 рубля на одного проживающего в многоквартирном доме и 127,68 рубля на одного проживающего в индивидуальном жилом доме.