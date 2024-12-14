Россияне получат три доплаты к пенсии перед Новым годом

В 2025 году размер прожиточного минимума увеличится. В частности, в Москве, он составит почти 18 тысяч рублей вместо 17. Сейчас с городской выплатой, то есть с доплатой до соцстандарта, можно получать пенсию в 24,5 тысячи рублей. А в следующем году для граждан, которые проживают в столице более 10 лет и зарегистрированы там, увеличат оплату до соцстандарта до 25 850 рублей.