Россияне получат три доплаты к пенсии перед Новым годом

Пенсионеры, которым выплата приходит в начале месяца, получат январскую пенсию в декабре этого года.
В этот декабре, перед Новым годом, часть пенсионеров получит увеличенные страховые выплаты по старости. Это коснется тех, кто получает пенсию в начале месяца — из-за январских каникул такие люди получат выплату за январь уже в декабре текущего года. Какие еще доплаты к пенсионным выплатам получат россияне перед Новым годом — в материале URA.RU.
Доплата 1: индексация пенсий
В начале следующего года произойдет ежегодная индексация пенсий для неработающих пенсионеров — выплаты для них вырастут на 7,3%. Помимо этого, прибавку получат и работающие пенсионеры.
При этом увеличится и размер выплаты к страховой пенсии и составит почти девять тысяч рублей.
«Также с 1 января увеличится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Он составит 8728,73 рубля. Стоимость одного пенсионного коэффициента (ИПК) вырастет до 142 рублей 76 копеек», — рассказала в беседе с Life.ru ведущий юрист «Европейской юридической службы».
Доплата 2: надбавка за уход.
Пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы начнут автоматически выплачивать вместе с фиксированной выплатой еще и надбавку за уход, ее размер составит 1200 рублей в месяц. В последующие года такая надбавка будет увеличиваться вместе с пенсией. Это следует из вступающих в силу с 1 января 2025 года поправок в законы о страховых пенсиях и о государственном обеспечении в РФ.
Доплата 3: прибавка до соцстандарта
В 2025 году размер прожиточного минимума увеличится. В частности, в Москве, он составит почти 18 тысяч рублей вместо 17. Сейчас с городской выплатой, то есть с доплатой до соцстандарта, можно получать пенсию в 24,5 тысячи рублей. А в следующем году для граждан, которые проживают в столице более 10 лет и зарегистрированы там, увеличат оплату до соцстандарта до 25 850 рублей.